Белгород, Новосибирск, Самара и Улан-Удэ лидируют по росту качества образования

Как отметили в «Развивай.РФ», инвестиции в образовательную инфраструктуру через ГЧП и концессии идут по трем направлениям: строительство школ (56%), кампусов (38%) и детских садов (6%). Самара – лидер по объему вложений, там строят межвузовский IT-кампус за 39 млрд руб. и школы. В Белгороде и Улан-Удэ – по 6 школьных концессий на 13,8 и 8,8 млрд руб. соответственно. Всего по концессиям «ПроШколы» (ВЭБ.РФ) построены 39 школ на 30 500 мест в 14 регионах.