Белгород, Новосибирск, Самара и Улан-Удэ лидируют по росту качества образования
Белгород, Новосибирск, Самара и Улан-Удэ стали лидерами индекса «Развивай.РФ» по динамике качества образования, следует из данных площадки. Результаты учитывают как показатели развития образовательной инфраструктуры (новые школы, детсады, кампусы, места в них), так и данные опросов горожан о восприятии качества образования.
«По такой важной группе факторов качества жизни, как образование, мы фиксируем тренд на выравнивание результатов городов. Фундамент развития инфраструктуры – масштабного строительства школ, детских садов и кампусов – обеспечивает реализация федеральных проектов и правительственных программ», – заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ, гендиректор наццентра «Развивай.РФ» Андрей Самохин.
По его словам, итоговая оценка лидеров находится в интервале от 132 до 139 баллов, что на 11–17% выше среднего. Росту способствует государственно-частное партнерство: оно привлекло в образование более 175 млрд руб. инвестиций.
Как отметили в «Развивай.РФ», инвестиции в образовательную инфраструктуру через ГЧП и концессии идут по трем направлениям: строительство школ (56%), кампусов (38%) и детских садов (6%). Самара – лидер по объему вложений, там строят межвузовский IT-кампус за 39 млрд руб. и школы. В Белгороде и Улан-Удэ – по 6 школьных концессий на 13,8 и 8,8 млрд руб. соответственно. Всего по концессиям «ПроШколы» (ВЭБ.РФ) построены 39 школ на 30 500 мест в 14 регионах.
Индекс «Развивай.РФ» включает более 300 показателей для оценки качества жизни в городах. Он вошел в методику Минэкономразвития, разработанную с учетом предложений регионов, ВЭБ.РФ и бизнеса. По поручению президента России Владимира Путина ВЭБ стал обязательным участником крупных ГЧП с объемом инвестиций от 3 млрд руб. Аналитику по городам ведет национальный центр «Развивай.РФ» (группа ВЭБ), в расчет берутся проекты от 1 млн руб. и сроком от трех лет.