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В Москве обыскали клинику по делу о причинении вреда здоровью детей

Ведомости

В одной из клиник Москвы прошли обыски в рамках уголовного дела о причинении вреда здоровью детей. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).

Уголовное дело расследуется по статьям о мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 159 и ч. 2 ст. 118 УК РФ). По версии следствия, сотрудники клиники оказывали платные медицинские услуги несовершеннолетним и систематически получали деньги от их родителей, вводя их в заблуждение относительно заболеваний детей и эффективности предлагаемых методов лечения.

При этом пациентам не оказывалась необходимая медицинская помощь, которая могла обеспечить положительную динамику, утверждает следствие. В результате ненадлежащего исполнения сотрудниками клиники профессиональных обязанностей детям также мог быть причинен тяжкий вред здоровью.

Обыски прошли в клинике на Варшавском шоссе, а также по местам жительства главного врача и сотрудников учреждения. Следователи изъяли финансовую, медицинскую и организационную документацию, электронные носители и другие материалы.

Представителей руководства и администрации клиники доставили в подразделение московского СК для проведения следственных действий.

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