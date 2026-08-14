В Москве обыскали клинику по делу о причинении вреда здоровью детей

Уголовное дело расследуется по статьям о мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 159 и ч. 2 ст. 118 УК РФ). По версии следствия, сотрудники клиники оказывали платные медицинские услуги несовершеннолетним и систематически получали деньги от их родителей, вводя их в заблуждение относительно заболеваний детей и эффективности предлагаемых методов лечения.