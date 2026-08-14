В Москве обыскали клинику по делу о причинении вреда здоровью детей
В одной из клиник Москвы прошли обыски в рамках уголовного дела о причинении вреда здоровью детей. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).
Уголовное дело расследуется по статьям о мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 159 и ч. 2 ст. 118 УК РФ). По версии следствия, сотрудники клиники оказывали платные медицинские услуги несовершеннолетним и систематически получали деньги от их родителей, вводя их в заблуждение относительно заболеваний детей и эффективности предлагаемых методов лечения.
При этом пациентам не оказывалась необходимая медицинская помощь, которая могла обеспечить положительную динамику, утверждает следствие. В результате ненадлежащего исполнения сотрудниками клиники профессиональных обязанностей детям также мог быть причинен тяжкий вред здоровью.
Обыски прошли в клинике на Варшавском шоссе, а также по местам жительства главного врача и сотрудников учреждения. Следователи изъяли финансовую, медицинскую и организационную документацию, электронные носители и другие материалы.
Представителей руководства и администрации клиники доставили в подразделение московского СК для проведения следственных действий.