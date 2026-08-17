АКРА: на сборы ребенка в школу придется потратить до 19 000 рублей

В набор для мальчика агентство включило куртку, две пары брюк из разных тканей, две сорочки, туфли и рюкзак. В перечень канцтоваров вошли 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, пять ручек, два карандаша и набор фломастеров. Набор для девочки отличается комплектом одежды – в него входят платье, две блузки и юбка.