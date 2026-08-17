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АКРА: на сборы ребенка в школу придется потратить до 19 000 рублей

Елена Вострикова

Сборы ребенка в школу в России в 2026 г. обойдутся в среднем в 17 000 руб. для мальчика и 19 000 руб. для девочки. Такую оценку привела «РИА Новости» эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

По расчетам, канцелярские товары обойдутся чуть более чем в 900 руб., рюкзак – примерно в 2700 руб. Набор одежды для мальчика будет стоить около 13 000 руб., для девочки – 15 000 руб.

В набор для мальчика агентство включило куртку, две пары брюк из разных тканей, две сорочки, туфли и рюкзак. В перечень канцтоваров вошли 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, пять ручек, два карандаша и набор фломастеров. Набор для девочки отличается комплектом одежды – в него входят платье, две блузки и юбка.

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Дешевле всего подготовить ребенка к школе можно в Калмыкии, отметила Траутман. Там набор для мальчика в среднем стоит 12 300 руб., для девочки – 14 900 руб. В тройку регионов с наименьшими расходами также вошли Астраханская и Белгородская области.

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