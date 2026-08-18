Вакцину «Мультикан-8» отозвали после случаев гибели собак
Российская компания «Ветбиохим» отозвала из обращения вакцину «Мультикан-8» серии 20 после того, как появились сообщения о смерти собак в Ярославской области из-за ее применения. Об этом разработчик препарата сообщил в своем Telegram-канале.
Как говорится в публикации, компания повторно проверяет качество вакцины. Дополнительная проверка ждет и производственный процесс. «Ветбиохим» отметил, что до полной экспертизы использование препарата нельзя связать со смертью животных.
Также там добавили, что официальных обращений со стороны хозяев погибших собак не поступало. Кроме того, жалобы не поступали и в Россельхознадзор. При этом «Ветбиохим» направил специалистов в Ярославскую область для выяснения обстоятельств случившегося.
Как писали местные СМИ, после применения вакцины у собак наблюдалось обильное слюнотечение, судороги, отказ от еды и воды, а также рвота с кровью. Кроме того, животные проявляли агрессию по отношению к хозяевам.
ООО «Ветбиохим» - российская биотехнологическая компания. Она разрабатывает и производит лекарственные препараты для ветеринарии.