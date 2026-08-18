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Умерла актриса театра «Ромэн» Наталия Бизева

Ведомости

Заслуженная артистка России, актриса театра «Ромэн» Наталия Бизева умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщили в цыганском театре «Ромэн».

Причиной смерти стала продолжительная болезнь, рассказал «РИА Новости» художественный руководитель «Ромэна» Николай Сергиенко. «Она очень долго болела и, к сожалению, ушла», – сказал он.

Бизева была потомственной актрисой «Ромэна». В театре работали ее родители, а сама она впервые вышла на сцену в возрасте пяти лет в спектакле «Кровавая свадьба». После окончания театральной студии при «Ромэне», а затем ГИТИСа в 1984 г. актриса продолжила работать в театре.

В «Ромэне» отметили, что Бизева посвятила театральной сцене всю жизнь. Помимо актерских работ она исполняла цыганские песни. Дата, время и место прощания с артисткой будут объявлены позднее.

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