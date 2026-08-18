Умерла актриса театра «Ромэн» Наталия Бизева

Бизева была потомственной актрисой «Ромэна». В театре работали ее родители, а сама она впервые вышла на сцену в возрасте пяти лет в спектакле «Кровавая свадьба». После окончания театральной студии при «Ромэне», а затем ГИТИСа в 1984 г. актриса продолжила работать в театре.