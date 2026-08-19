Композитор Studio Ghibli Дзе Хисаиси установил три рекорда Гиннесса

Еще два рекорда связаны с продажами билетов. На три концерта Хисаиси в амфитеатре Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе 21–23 июля было продано 45 538 билетов – это стало рекордом для серии концертов классической музыки на этой площадке. Кроме того, Хисаиси установил рекорд по числу проданных билетов на выступления классического композитора на арене Tokyo Dome. Финальные концерты тура Studio Ghibli в июле 2025 г. посетили 133 453 зрителя.