Композитор Studio Ghibli Дзе Хисаиси установил три рекорда Гиннесса
Японский композитор и дирижер Дзе Хисаиси, известный музыкой к анимационным фильмам Studio Ghibli, установил сразу три мировых рекорда Гиннесса. Об этом сообщает Kyodo News.
Одно из достижений Хисаиси связано с самой продолжительной непрерывной серией выступлений классического композитора в Radio City Music Hall в Нью-Йорке. В течение недели 75-летний музыкант провел семь концертов Cinema Music Concert, дирижируя хором MasterVoices и Оркестром Святого Луки.
Еще два рекорда связаны с продажами билетов. На три концерта Хисаиси в амфитеатре Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе 21–23 июля было продано 45 538 билетов – это стало рекордом для серии концертов классической музыки на этой площадке. Кроме того, Хисаиси установил рекорд по числу проданных билетов на выступления классического композитора на арене Tokyo Dome. Финальные концерты тура Studio Ghibli в июле 2025 г. посетили 133 453 зрителя.
Сам композитор рассказал изданию, что все делал постепенно. По его словам, сначала он выступал в Японии, а затем постепенно расширил концертную деятельность на другие страны.
«Не успел я опомниться, как на мои концерты стали приходить люди в таком количестве, которое здесь, вероятно, не смогли бы собрать даже классические музыканты и оркестровые коллективы», – сказал Хисаиси.
Хисаиси настоящее имя которого Мамору Фудзисава, начал карьеру как композитор-минималист и выпустил первый сольный альбом в 1982 г. Свой псевдоним музыкант выбрал в честь американского джазового музыканта и продюсера Куинси Джонса.
Широкую известность Хисаиси принесло многолетнее сотрудничество с режиссером Хаяо Миядзаки, начавшееся с анимационного фильма «Навсикая из Долины ветров» в 1984 г. Композитор также написал музыку к картинам «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками» и другим работам Миядзаки. В феврале 2024 г. сообщалось, что Миядзаки снял свой последний фильм «Ветер крепчает». Музыку к нему также создал Хисаиси.