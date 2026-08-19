ФСБ выявила в Екатеринбурге подпольную лабораторию по аффинажу золота

9 декабря в Магаданской области была задержана группа подозреваемых в незаконном обороте драгоценных металлов. Сотрудники ФСБ обнаружили около 70 кг золота и серебра в слитках. Их хранили в домах фигурантов и тайниках, оборудованных в автомобилях.