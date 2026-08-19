ФСБ выявила в Екатеринбурге подпольную лабораторию по аффинажу золота
Сотрудники ФСБ задержали четырех россиян, которые организовали в Екатеринбурге подпольную лабораторию по аффинажу драгоценных металлов. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным силовиков, участники группы кустарным способом проводили химический аффинаж золота и серебра, полученных из вторичного сырья с содержанием драгоценных металлов. После переработки драгметаллы переправляли в Московский регион для сбыта.
Сотрудники ФСБ задержали четырех предполагаемых участников группы. Из незаконного оборота изъяты аффинированные драгоценные металлы в виде гранул общей стоимостью не менее 13,3 млн руб., а также более 800 кг вторичного сырья с содержанием драгметаллов.
Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило в отношении задержанных уголовные дела по ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к незаконному обороту драгоценных металлов и камней, сообщили в ФСБ.
9 декабря в Магаданской области была задержана группа подозреваемых в незаконном обороте драгоценных металлов. Сотрудники ФСБ обнаружили около 70 кг золота и серебра в слитках. Их хранили в домах фигурантов и тайниках, оборудованных в автомобилях.