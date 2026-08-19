Обвиненный в нарушении норм ислама в Египте россиянин скоро вернется домой

16 августа в Шарм-эль-Шейхе, в отеле Renaissance, за нарушение правил поведения, принятых в исламе, Миронова задержали после заявления египтянки о том, что мужчина упал на нее в гостинице, будучи, с ее слов, в состоянии алкогольного опьянения.