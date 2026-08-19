Обвиненный в нарушении норм ислама в Египте россиянин скоро вернется домой
Российский турист Сергей Миронов, освобожденный после снятия обвинений в Египте, в ближайшее время вернется в Россию. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве РФ в Каире.
В ведомстве заявили, что Миронова освободили из-под стражи и назначили штраф. Миронов был задержан в Шарм-эш-Шейхе по подозрению в домогательствах. После судебного разбирательства он вышел на свободу, предварительно оплатив залог в размере $395.
16 августа в Шарм-эль-Шейхе, в отеле Renaissance, за нарушение правил поведения, принятых в исламе, Миронова задержали после заявления египтянки о том, что мужчина упал на нее в гостинице, будучи, с ее слов, в состоянии алкогольного опьянения.