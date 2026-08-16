В Египте задержали россиянина за нарушение норм ислама
В Шарм-эль-Шейхе, в отеле Renaissance, за нарушение правил поведения, принятых в исламе, задержали россиянина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в Египте.
Дипломаты отметили, что судебный процесс продолжается, и рассчитывают на снятие всех обвинений и благополучное возвращение россиянина домой.
В консульстве заявили, что держат ситуацию на контроле и тесно взаимодействуют с профильными египетскими структурами и родственниками соотечественника.
Ранее в американской Луизиане был задержан гражданин России с крупной партией метамфетамина. В фуре, за рулем которой был россиянин, нашли 358,14 кг наркотика.