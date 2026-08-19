Суд продлил арест гендиректору музыкального издательства «Джем» Черкасову
Генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов пробудет под арестом до 20 ноября. Решение о продлении меры пресечения принял Тверской райсуд Москвы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.
Черкасов был арестован в рамках расследования дела о блокировке фильма «Руки вверх!». В конце 2024 г. один из основателей и солист «Руки вверх!» Сергей Жуков и Первое музыкальное издательство направили обращение в Верховный суд России и Следственный комитет (СК) из-за попыток блокировки фильма, предпринимаемых Черкасовым и «аффилированными с ним лицами».
Дело было возбуждено 20 ноября 2024 г. в отношении неустановленного лица по факту самоуправства (ст. 330 УК РФ) и позднее соединено в одно производство с делом о покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ). Позднее по этому делу Черкасов был задержан и арестован.
Черкасов не признавал вину в мошенничестве и настаивал на гражданско-правовом характере дела.