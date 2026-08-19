Суд продлил арест гендиректору музыкального издательства «Джем» Черкасову

Черкасов был арестован в рамках расследования дела о блокировке фильма «Руки вверх!». В конце 2024 г. один из основателей и солист «Руки вверх!» Сергей Жуков и Первое музыкальное издательство направили обращение в Верховный суд России и Следственный комитет (СК) из-за попыток блокировки фильма, предпринимаемых Черкасовым и «аффилированными с ним лицами».