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Более 100 мертвых попугаев нашли в морозильной камере антикафе в Москве

Татьяна Мозолевская

Правоохранители нашли более 100 мертвых попугаев в морозильной камере в антикафе в Москве. Об этом сообщила прокуратура столицы.

Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку заведения после поступивших обращений. В помещении антикафе содержалось более 200 птиц. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных норм и лицензионных требований.

В морозильной камере сотрудники обнаружили более 100 мертвых птиц. Проведенное исследование показало, что у них имелись травмы, несовместимые с жизнью.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. «а», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Кроме того, виновных лиц привлекли к административной ответственности.

В июле Северо-Западное управление Россельхознадзора привлекло к административной ответственности петербургский «Бар Капибар» за нарушения правил демонстрации животных.

В ходе инспекции сотрудники установили, что во время сеанса «Капитерапия» гостям разрешали чесать, гладить и кормить зверей с рук, то есть допускали прямой физический контакт. При этом действующее законодательство запрещает подобные взаимодействия с капибарами – этот вид не входит в официальный перечень животных, разрешенных для контакта с людьми в местах массового посещения. По факту выявленных нарушений Россельхознадзор возбудил административное дело.

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