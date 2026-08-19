Более 100 мертвых попугаев нашли в морозильной камере антикафе в Москве

В ходе инспекции сотрудники установили, что во время сеанса «Капитерапия» гостям разрешали чесать, гладить и кормить зверей с рук, то есть допускали прямой физический контакт. При этом действующее законодательство запрещает подобные взаимодействия с капибарами – этот вид не входит в официальный перечень животных, разрешенных для контакта с людьми в местах массового посещения. По факту выявленных нарушений Россельхознадзор возбудил административное дело.