Умерла режиссер мультфильма о Муми-троллях Нина Шорина

Шорина родилась 10 марта 1943 г. в Москве. Училась на актерском факультете ВГИКа, окончила режиссерский факультет этого же вуза. Начала работу в «Союзмультфильме» в 1972 г. как режиссер мультфильмов. Автор кукольных фильмов, в том числе таких, как «Незнайка в Солнечном городе», «Прекрасная Пери», «Пудель», «Недобрая Ладо», «Дверь».