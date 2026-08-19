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Умерла режиссер мультфильма о Муми-троллях Нина Шорина

Ей было 83 года
Максим Цуланов

Режиссер мультфильмов «Муми-тролль и комета» и «Незнайка в Солнечном городе» Нина Шорина умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков, передает «РИА Новости».

О месте и дате прощания и похорон пообещали сообщить позже.

Шорина родилась 10 марта 1943 г. в Москве. Училась на актерском факультете ВГИКа, окончила режиссерский факультет этого же вуза. Начала работу в «Союзмультфильме» в 1972 г. как режиссер мультфильмов. Автор кукольных фильмов, в том числе таких, как «Незнайка в Солнечном городе», «Прекрасная Пери», «Пудель», «Недобрая Ладо», «Дверь».

Одной из известных работ Шориной был советский кукольный мультфильм «Муми-тролль и комета» 1978 г., снятый по мотивам одноименной повести финской писательницы Туве Марики Янссон.

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