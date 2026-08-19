Дожди в Москве и Подмосковье будут идти до конца недели

Ночь на 20 августа в Москве и области будет преимущественно без осадков. Температура в столице составит от 9 до 11 градусов тепла, в центре города – до 14 градусов. В Подмосковье ожидается от 8 до 13 градусов. Днем 21 августа воздух в Москве прогреется до 21–23 градусов, по области – до 18–23 градусов.