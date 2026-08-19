Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MAGN21,255+4,14%CNY Бирж.12,43-1,29%IMOEX2 172,38+1,13%RTSI803,89+1,17%RGBI113,91+0,17%RGBITR770,3+0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Дожди в Москве и Подмосковье будут идти до конца недели

Татьяна Мозолевская

Осадки сохранятся в Москве и Подмосковье до конца текущей недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает ТАСС.

Во второй половине дня 20 августа в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, который продолжится в ночь на 21 августа. Днем 21 августа осадки также возможны, преимущественно в Московской области.

В ночь на 22 августа кратковременные дожди прогнозируются в Подмосковье, а днем – по всему столичному региону. Небольшие дожди временами ожидаются и 23 августа.

Ночь на 20 августа в Москве и области будет преимущественно без осадков. Температура в столице составит от 9 до 11 градусов тепла, в центре города – до 14 градусов. В Подмосковье ожидается от 8 до 13 градусов. Днем 21 августа воздух в Москве прогреется до 21–23 градусов, по области – до 18–23 градусов.

В Гидрометцентре пояснили, что погоду в Центральной России в ближайшие двое суток будут определять атмосферные фронты циклона над севером Европы. В Центральном федеральном округе местами пройдут кратковременные дожди, а 21 августа в южных регионах ожидаются более интенсивные осадки с грозами.

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что август, который традиционно балует жителей столицы теплом, в этом году решил устроить настоящий погодный сюрприз. Нынешние показатели соответствуют климатической норме не августа, а первой половины сентября, отмечал он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её