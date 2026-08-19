Дожди в Москве и Подмосковье будут идти до конца недели
Осадки сохранятся в Москве и Подмосковье до конца текущей недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает ТАСС.
Во второй половине дня 20 августа в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, который продолжится в ночь на 21 августа. Днем 21 августа осадки также возможны, преимущественно в Московской области.
В ночь на 22 августа кратковременные дожди прогнозируются в Подмосковье, а днем – по всему столичному региону. Небольшие дожди временами ожидаются и 23 августа.
Ночь на 20 августа в Москве и области будет преимущественно без осадков. Температура в столице составит от 9 до 11 градусов тепла, в центре города – до 14 градусов. В Подмосковье ожидается от 8 до 13 градусов. Днем 21 августа воздух в Москве прогреется до 21–23 градусов, по области – до 18–23 градусов.
В Гидрометцентре пояснили, что погоду в Центральной России в ближайшие двое суток будут определять атмосферные фронты циклона над севером Европы. В Центральном федеральном округе местами пройдут кратковременные дожди, а 21 августа в южных регионах ожидаются более интенсивные осадки с грозами.
Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что август, который традиционно балует жителей столицы теплом, в этом году решил устроить настоящий погодный сюрприз. Нынешние показатели соответствуют климатической норме не августа, а первой половины сентября, отмечал он.