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ФСБ задержала в Крыму мужчину, передававшего данные украинской разведке

Анна Суслова

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму местного жителя 1967 г.р., который передавал украинской разведке информацию об объектах погранслужбы для подготовки диверсий и нанесения по ним ударов, сообщил ЦОС ФСБ.

«Установлено, что житель поселка городского типа Форос инициативно установил контакт с представителем Государственной пограничной службы Украины и через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) передавал куратору сведения о местах дислокации объектов пограничного управления ФСБ России по Республике Крым», – говорится в сообщении (цитата по «РИА новости»)

Сейчас задержанный дает показания. Его обвиняют в госизмене.

17 августа ФСБ задержала 54-летнего жителя Севастополя, которого подозревают в государственной измене. Он передавал украинской разведке данные об объектах Министерства обороны, которые находятся на территории республики.

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