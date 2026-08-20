ФСБ задержала в Крыму мужчину, передававшего данные украинской разведке

«Установлено, что житель поселка городского типа Форос инициативно установил контакт с представителем Государственной пограничной службы Украины и через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) передавал куратору сведения о местах дислокации объектов пограничного управления ФСБ России по Республике Крым», – говорится в сообщении (цитата по «РИА новости»)