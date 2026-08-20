ФСБ задержала в Крыму мужчину, передававшего данные украинской разведке
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму местного жителя 1967 г.р., который передавал украинской разведке информацию об объектах погранслужбы для подготовки диверсий и нанесения по ним ударов, сообщил ЦОС ФСБ.
«Установлено, что житель поселка городского типа Форос инициативно установил контакт с представителем Государственной пограничной службы Украины и через мессенджер WhatsApp
Сейчас задержанный дает показания. Его обвиняют в госизмене.
17 августа ФСБ задержала 54-летнего жителя Севастополя, которого подозревают в государственной измене. Он передавал украинской разведке данные об объектах Министерства обороны, которые находятся на территории республики.