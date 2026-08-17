ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в работе на СБУ

По версии ведомства, украинская спецслужба завербовала россиянина через Telegram. Получая задания от куратора, он собирал и передавал сведения об объектах Министерства обороны, расположенных на территории Крыма. Кроме того, подозреваемый должен был организовывать тайники с взрывчатыми веществами.