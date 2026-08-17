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Главная / Общество /

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в работе на СБУ

Ксения Наумчик

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 54-летнего жителя Севастополя, которого подозревают в государственной измене. Мужчина действовал в интересах Службы безопасности Украины, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии ведомства, украинская спецслужба завербовала россиянина через Telegram. Получая задания от куратора, он собирал и передавал сведения об объектах Министерства обороны, расположенных на территории Крыма. Кроме того, подозреваемый должен был организовывать тайники с взрывчатыми веществами.

Один из таких схронов сотрудники ФСБ обнаружили в лесополосе в Севастополе. Там находились взрывчатое вещество на основе гексогена массой 476,8 г и электродетонатор военного назначения. Региональное управление ФСБ возбудило уголовные дела по ст. 275 и ч. 1 ст. 222.1.

Задержанного суд отправил под стражу. В случае признания виновным ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

6 августа сотрудники ФСБ задержали в Приморье трех подростков за сбор данных о военных и подготовку теракта на объекте Росгвардии по заданию украинской террористической организации.

5 августа сотрудники УФСБ по Калужской области задержали 22-летнего гражданина России при попытке совершить поджог здания военного комиссариата. По данным спецслужб, задержанный взаимодействовал с СБУ и исполнял ее поручения. В частности, ему вменяется нанесение на фасады жилых зданий надписей, содержащих оскорбления в адрес российских органов власти.

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