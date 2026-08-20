В ЛНР ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта против главы МВД региона

По данным ведомства, один из задержанных, уроженец Беловодского района ЛНР, был завербован сотрудниками СБУ во время поездки в Харьков. После возвращения в республику он собирал и передавал украинской стороне сведения об общественно-политической и социально-экономической обстановке в регионе.