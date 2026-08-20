В ЛНР ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта против главы МВД региона
В ЛНР задержали двух мужчин, которые сотрудничали со Службой безопасности Украины (СБУ) и помогали собирать информацию для подготовки теракта против главы регионального МВД. Об этом сообщили «РИА Новости» в региональном УФСБ.
По данным ведомства, один из задержанных, уроженец Беловодского района ЛНР, был завербован сотрудниками СБУ во время поездки в Харьков. После возвращения в республику он собирал и передавал украинской стороне сведения об общественно-политической и социально-экономической обстановке в регионе.
Кроме того, мужчина, как утверждает ФСБ, передавал информацию о перемещениях главы МВД по ЛНР и мерах по обеспечению его безопасности. Эти сведения предназначались для подготовки теракта в отношении министра, заявили в ведомстве.
В дальнейшем подозреваемый привлек к сотрудничеству своего знакомого – жителя Марковского района. По версии силовиков, тот собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и военной техники.
Сейчас фигуранты задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По этой статье им грозит пожизненное лишение свободы.
24 июля ФСБ сообщала о задержании в Москве 30-летней россиянки, которую подозревают в попытке подрыва автомобиля сотрудника органов безопасности по заданию украинских спецслужб. По данным ведомства, женщину задержали при попытке заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль силовика.