В «Домодедово» ввели ограничения на рейсы

За день 20 августа средства ПВО России сбили 64 украинских беспилотника над четырьмя областями – Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской. Также БПЛА нейтрализованы над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Атаки отражались в период с 08:00 по 20:00 мск.