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В «Домодедово» ввели ограничения на рейсы

Ксения Наумчик

В московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, мера введена с целью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. Мера также введена для обеспечения безопасности.

В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Для уточнения статуса необходимо обратиться к онлайн-табло аэропорта.

За день 20 августа средства ПВО России сбили 64 украинских беспилотника над четырьмя областями – Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской. Также БПЛА нейтрализованы над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Атаки отражались в период с 08:00 по 20:00 мск.

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