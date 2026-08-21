В «Домодедово» ввели ограничения на рейсы
В московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, мера введена с целью обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. Мера также введена для обеспечения безопасности.
В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Для уточнения статуса необходимо обратиться к онлайн-табло аэропорта.
За день 20 августа средства ПВО России сбили 64 украинских беспилотника над четырьмя областями – Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской. Также БПЛА нейтрализованы над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Атаки отражались в период с 08:00 по 20:00 мск.