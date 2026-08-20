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Главная / Политика /

За день российские силы ПВО сбили 64 беспилотника

Ведомости

Средства противовоздшуной обороны (ПВО) России сбили 64 украинских беспилотника над регионами страны, сообщило Минобороны РФ.

В период с 8:00 по 20:00 мск дроны были уничтожены над четырьмя областями – Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской. Также БПЛА нейтрализованы над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

20 августа оборонное ведомство также сообщало, что Вооруженные силы России поразили два морских сухогруза ВСУ и резервуар с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Черноморск.

Кроме того, ПВО РФ за прошедшие сутки уничтожили 1504 беспилотных летательных аппарата и 11 управляемых авиабомб ВСУ. 

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