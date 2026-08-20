За день российские силы ПВО сбили 64 беспилотника

Средства противовоздшуной обороны (ПВО) России сбили 64 украинских беспилотника над регионами страны, сообщило Минобороны РФ.



В период с 8:00 по 20:00 мск дроны были уничтожены над четырьмя областями – Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской. Также БПЛА нейтрализованы над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.