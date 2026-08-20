Силы ПВО за сутки сбили более 1500 украинских дронов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 1504 беспилотных летательных аппарата и 11 управляемых авиабомб ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
ВС России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, применяемым ВСУ, местам хранения БПЛА и их комплектующих и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
В ведомстве также заявили, что потери украинских вооруженных формирований за сутки составили около 1390 военнослужащих.
Российские военные в течение ночи 20 августа в Киеве поразили предприятие ООО «Файер поинт», которое занималось выпуском компонентов для ударных БПЛА большой и средней дальности, а также сборкой и хранением ускорителей для крылатых ракет «Фламинго». Поражен торгово-складской комплекс «Укрспецсистемс», где производились компоненты для БПЛА, выполнялась крупноузловая сборка аппаратов самолетного типа и осуществлялось их хранение. Под удар также попало сборочное предприятие авиационной промышленности ГП «Антонов» и склад боеприпасов с термобарическими авиабомбами М-900, противотанковыми минами и боеприпасами для БПЛА типа «Баба-Яга».
В Киевской области были поражены транспортно-логистический центр Мартусовка компании «Замлер групп», связанный с хранением и распределением товаров двойного назначения, а также склад горюче-смазочных материалов в Броварах. В ведомстве уточнили, что на складе могло находиться до 8000 куб. м топлива для ВСУ.
За минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 726 украинских беспилотников над российскими регионами.