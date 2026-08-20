Силы ПВО за сутки сбили более 1500 украинских дронов

Российские военные в течение ночи 20 августа в Киеве поразили предприятие ООО «Файер поинт», которое занималось выпуском компонентов для ударных БПЛА большой и средней дальности, а также сборкой и хранением ускорителей для крылатых ракет «Фламинго». Поражен торгово-складской комплекс «Укрспецсистемс», где производились компоненты для БПЛА, выполнялась крупноузловая сборка аппаратов самолетного типа и осуществлялось их хранение. Под удар также попало сборочное предприятие авиационной промышленности ГП «Антонов» и склад боеприпасов с термобарическими авиабомбами М-900, противотанковыми минами и боеприпасами для БПЛА типа «Баба-Яга».