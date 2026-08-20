Над Россией уничтожили 726 беспилотников за ночь

Дроны уничтожены в период с 20:00 мск 19 августа до 8:00 мск 20 августа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей, а также Московского региона.