Над Россией уничтожили 726 беспилотников за ночь
Силы ПВО сбили 726 украинских дронов над Россией ночью 20 августа. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Дроны уничтожены в период с 20:00 мск 19 августа до 8:00 мск 20 августа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей, а также Московского региона.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении 250 беспилотников, летевших ночью на Москву. По его словам, большая часть была уничтожена на дальних рубежах.
На фоне атак Росавиация объявляла об ограничениях в аэропортах Сочи, Тамбова, Пензы, Саратова, Волгограда, Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Саранска, Бугульмы, а также в столичных «Домодедово», «Внуково», «Жуковский».
В течение дня 19 августа российские силы ПВО уничтожили 438 беспилотников над РФ. Собянин тогда сообщал, что 19 августа в небе над Москвой было сбито 33 беспилотника.