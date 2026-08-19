В течение дня российские силы ПВО сбили 438 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 438 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
В период с 8:00 по 20:00 силы ПВО сбили БПЛА над девятью областями: Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской. Также дроны были нейтрализованы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
19 августа в небе над Москвой было сбито 33 беспилотника.
Всего над российскими регионами за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 453 украинских беспилотника самолетного типа.