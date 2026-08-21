На Алтае после гибели туристки охотники застрелили 12 медведей
Охотники в Турочакском районе Алтая за два дня застрелили 12 медведей после нападения хищника на туристку из Новосибирска. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.
По его словам, работы проводились в районе сел Артыбаш, Иогач и на прилегающих территориях. Специалисты минприроды республики совместно с охотниками продолжили регулирование численности хищников после произошедшего нападения.
Как уточнили власти, один из уничтоженных медведей, предположительно, может быть тем животным, которое напало на жительницу Новосибирска. Вывод сделали на основе данных охотников и предполагаемого маршрута перемещения хищника.
Для контроля ситуации используются беспилотники республиканского Центра БПЛА. С их помощью специалисты отслеживают передвижение животных с воздуха и собирают информацию для дальнейших действий. Работы по регулированию численности медведей в районе продолжаются.
19 августа медведь напал на палатку с туристами и утащил девушку в лес, она погибла. Инцидент случился на туристической базе. Местные жители пытались вмешаться, но медведь бросился на них, и им пришлось отступить. В полиции уточнили, что погибшей было 29 лет.
После нападения местные власти выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников. В региональном минприроды оперативно отреагировали на инцидент и увеличили квоты на добычу медведя. По данным республиканского МЧС, ситуация находится на контроле – хищники все чаще выходят к людям, и власти принимают меры для обеспечения безопасности местных жителей и туристов.