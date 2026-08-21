На Алтае после гибели туристки охотники застрелили 12 медведей

19 августа медведь напал на палатку с туристами и утащил девушку в лес, она погибла. Инцидент случился на туристической базе. Местные жители пытались вмешаться, но медведь бросился на них, и им пришлось отступить. В полиции уточнили, что погибшей было 29 лет.