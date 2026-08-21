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Издательства сокращают продажи из-за атак БПЛА на склады

Анна Суслова

Издательства сокращают объем продаж после атак украинских беспилотников на склады Wildberries, сообщил «Коммерсантъ».

«Те тиражи, которые мы собирались продать и подбить издержки, сгорели. Поэтому издательские дома действительно сокращают число новинок и проектов, которые должны были выйти», – сказал гендиректор «Росмэна» Борис Кузнецов.

Издательство «Эксмо-АСТ» планирует корректировать дальнейшие поставки в зависимости от спроса на маркетплейсе и способности компании контролировать ситуацию.

Директор по маркетингу издательской группы «Альпина» Ирина Антонова рассказала, что останавливать допечатки не планируется, однако размер тиража и поставок будет оцениваться исходя из ситуации.

При этом один из собеседников «Коммерсанта» подчеркивает, что, хотя хранить продукцию в логистических центрах стало опасно, у многих издательств нет другого выхода, потому что собственных складов у них нет.

20 августа Российский союз промышленников и предпринимателей предложил поддержать пострадавших при атаках беспилотников производителей. В союзе предложили одобрить льготное кредитование, дать отсрочку по налогам и ввести мораторий на проверку бизнеса.

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