Издательства сокращают продажи из-за атак БПЛА на склады
Издательства сокращают объем продаж после атак украинских беспилотников на склады Wildberries, сообщил «Коммерсантъ».
«Те тиражи, которые мы собирались продать и подбить издержки, сгорели. Поэтому издательские дома действительно сокращают число новинок и проектов, которые должны были выйти», – сказал гендиректор «Росмэна» Борис Кузнецов.
Издательство «Эксмо-АСТ» планирует корректировать дальнейшие поставки в зависимости от спроса на маркетплейсе и способности компании контролировать ситуацию.
Директор по маркетингу издательской группы «Альпина» Ирина Антонова рассказала, что останавливать допечатки не планируется, однако размер тиража и поставок будет оцениваться исходя из ситуации.
При этом один из собеседников «Коммерсанта» подчеркивает, что, хотя хранить продукцию в логистических центрах стало опасно, у многих издательств нет другого выхода, потому что собственных складов у них нет.
20 августа Российский союз промышленников и предпринимателей предложил поддержать пострадавших при атаках беспилотников производителей. В союзе предложили одобрить льготное кредитование, дать отсрочку по налогам и ввести мораторий на проверку бизнеса.