Сына адвоката Астахова подозревают в подделке документов воинской части
Следствие считает поддельным ходатайство воинской части, на основании которого в 2025 г. было приостановлено уголовное дело в отношении Антона Астахова – сына адвоката Павла Астахова. Кроме того, проверяется законность получения им государственных наград, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Предварительное следствие было приостановлено 24 апреля 2025 г. на основании ходатайства командования воинской части. Однако 24 ноября того же года это решение отменили после прокурорской проверки.
Представители воинской части не подтвердили подготовку и подписание документов в отношении Астахова. Кроме того, оттиски гербовой печати на ходатайстве не соответствовали печатям, которые используются для заверения служебных документов.
«В связи с чем следствием сделан вывод о подложности заявленного ходатайства», – указано в материалах.
Отдельное уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) возбуждено по факту незаконного награждения Астахова государственными наградами России. Его расследует военное следственное управление.
17 апреля Тверской районный суд Москвы арестовал Астахова-младшего по делу об особо крупном мошенничестве. В ноябре 2022 г. Фрунзенский районный суд Саратова также приговорил его к 3,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве с кредитами НВК-банка. Сообщалось, что назначенное наказание Астахов отбыл.