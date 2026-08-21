Сына адвоката Астахова подозревают в подделке документов воинской части

17 апреля Тверской районный суд Москвы арестовал Астахова-младшего по делу об особо крупном мошенничестве. В ноябре 2022 г. Фрунзенский районный суд Саратова также приговорил его к 3,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве с кредитами НВК-банка. Сообщалось, что назначенное наказание Астахов отбыл.