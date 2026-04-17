Суд арестовал сына адвоката Астахова по новому делу о мошенничестве
Тверской районный суд Москвы арестовал сына адвоката Павла Астахова Антона по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) до 16 июня 2026 г., сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Суд <...> избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня 2026 г. в отношении Астахова Антона Павловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», – говорится в публикации.
В ноябре 2022 г. Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова к 3,5 года колонии общего режима по делу об афере с кредитами «НВКбанка» в Саратове. Он отбыл наказание.
Первое дело было возбуждено в конце 2021 г. Астахов-младший подозревался в хищении более 1,2 млрд руб. Лицензия «НВКбанка» была отозвана Банком России еще в январе 2020 г., на долю проблемных ссуд приходилось более 65% его кредитного портфеля. В итоге суд признал Астахова виновным по делу об афере с кредитами «НВКбанка» на 75 млн руб.
Павел Астахов сейчас руководит собственной «Коллегией адвокатов Павла Астахова», а также ведет программу «Простые чудеса» на телеканале «Спас». В 2009-2016 гг. занимал пост уполномоченного по правам ребенка.