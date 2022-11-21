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Суд приговорил сына Павла Астахова к 3,5 года тюрьмы

Ведомости

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена и адвоката Павла Астахова к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве, совершенном группой в особом крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд признал его виновным по делу об афере с кредитами «НВКбанка» в Саратове на 75 млн руб. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Дело против Антона Астахова по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено в декабре прошлого года, суд тогда отправил под домашний арест. Как тогда сообщалось, Астахов-младший подозревался в хищении более 1,2 млрд руб. При этом лицензия «НВКбанка» была отозвана Банком России еще в январе 2020 г., на долю проблемных ссуд приходилось более 65% его кредитного портфеля.

Как уточняет местное издание «Взгляд-инфо», Астахов со своим подельником помог директору одной юридической компании взять в кредит у «НВКбанка» 75 млн руб. летом 2019 г., после чего похитил почти всю сумму с банковского счета. Сам Астахов своей вины не признал, заявив, что судья не учел всех обстоятельств дела и «нафантазировал». При этом сегодня же по другому делу о хищении будут проходить 14 топ-менеджеров «НВКбанка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных