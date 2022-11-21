Суд приговорил сына Павла Астахова к 3,5 года тюрьмы

Как уточняет местное издание «Взгляд-инфо», Астахов со своим подельником помог директору одной юридической компании взять в кредит у «НВКбанка» 75 млн руб. летом 2019 г., после чего похитил почти всю сумму с банковского счета. Сам Астахов своей вины не признал, заявив, что судья не учел всех обстоятельств дела и «нафантазировал». При этом сегодня же по другому делу о хищении будут проходить 14 топ-менеджеров «НВКбанка».