Суд приговорил сына Павла Астахова к 3,5 года тюрьмы
Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена и адвоката Павла Астахова к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве, совершенном группой в особом крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что суд признал его виновным по делу об афере с кредитами «НВКбанка» в Саратове на 75 млн руб. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
Дело против Антона Астахова по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено в декабре прошлого года, суд тогда отправил под домашний арест. Как тогда сообщалось, Астахов-младший подозревался в хищении более 1,2 млрд руб. При этом лицензия «НВКбанка» была отозвана Банком России еще в январе 2020 г., на долю проблемных ссуд приходилось более 65% его кредитного портфеля.
Как уточняет местное издание «Взгляд-инфо», Астахов со своим подельником помог директору одной юридической компании взять в кредит у «НВКбанка» 75 млн руб. летом 2019 г., после чего похитил почти всю сумму с банковского счета. Сам Астахов своей вины не признал, заявив, что судья не учел всех обстоятельств дела и «нафантазировал». При этом сегодня же по другому делу о хищении будут проходить 14 топ-менеджеров «НВКбанка».
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