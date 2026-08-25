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Арестован директор «Туладрона»

Анна Суслова

Центральный районный суд Тулы арестовал директора компании «Туладрон» Евгения Григорьева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Григорьева задержали 14 августа. Он отправлен под домашний арест на два месяца. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подробности обвинения не сообщаются.

Компания «Туладрон» была создана в 2025 г. и стала частью национального проекта «Беспилотные авиационные системы». На создание центра ушло свыше 1 мдрд руб. Создание «Туладрона» сделало Тульскую область одним из 10 крупнейших центров производства дронов. Григорьев возглавлял три организации, производящие беспилотники: «Туладрон», «Тулатех» и «Композитную долину» – в 2023-2025 гг. Генеральным директором «Туладрона» он стал в феврале 2026 г.

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