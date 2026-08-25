Арестован директор «Туладрона»

Компания «Туладрон» была создана в 2025 г. и стала частью национального проекта «Беспилотные авиационные системы». На создание центра ушло свыше 1 мдрд руб. Создание «Туладрона» сделало Тульскую область одним из 10 крупнейших центров производства дронов. Григорьев возглавлял три организации, производящие беспилотники: «Туладрон», «Тулатех» и «Композитную долину» – в 2023-2025 гг. Генеральным директором «Туладрона» он стал в феврале 2026 г.