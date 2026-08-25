Трамп приказал приспустить флаги в честь скончавшейся Долли Партон
В честь умершей американской певицы Долли Партон, известной как «королева кантри», в США приспустят флаги. Об этом в Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп.
«В ее честь я опускаю американский флаг по всей территории Соединенных Штатов на неделю, начиная с сегодня вечером. Покойся с миром, Долли!» – написал глава государства. Также он назвал исполнительницу одной из величайших кантри-певиц всех времен и отметил, что ее смерть – это потеря для миллионов людей.
Сегодня вечером семья Долли Партон сообщила о смерти легендарной американской певицы. Проблемы со здоровьем у исполнительницы начались еще осенью 2025 г., когда из-за этого ей пришлось перенести запланированные в Лас-Вегасе концерты.
Кантри-исполнительница отмечала, что не собирается покидать музыкальную сцену, но ухудшившееся состояние она считает сигналом к тому, что нужно замедлиться и отдохнуть.
Певица за свою долгую карьеру выпустила десятки альбомов и написала всемирно известные хиты Jolene и I Will Always Love You. Кроме того, она обладает множеством премий «Грэмми» и признана одной из самых влиятельных фигур в истории кантри-музыки и поп-культуры.