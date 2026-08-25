Трамп приказал приспустить флаги в честь скончавшейся Долли Партон

«В ее честь я опускаю американский флаг по всей территории Соединенных Штатов на неделю, начиная с сегодня вечером. Покойся с миром, Долли!» – написал глава государства. Также он назвал исполнительницу одной из величайших кантри-певиц всех времен и отметил, что ее смерть – это потеря для миллионов людей.