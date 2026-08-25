В рамках народной программы ЕР в порядок привели 3500 отделений почты

23 июля он сообщил, что «Единая Россия» получила почти 3 млн предложений в Народную программу, что превышает показатель 2021 г. По его словам, наибольшее число инициатив касается неравномерного развития регионов России. Медведев подчеркнул, что для решения этой проблемы семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни.