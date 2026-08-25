В рамках народной программы ЕР в порядок привели 3500 отделений почты
В ходе реализации Народной программы партии «Единая Россия» (ЕР) с 2021 г. привели в порядок 3500 отделений почты. Об этом в мессенджере Max сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Также он отметил, что ЕР обеспечила принятие Госдумой и правительством закона, таким образом создав основу для оптимизации расходов и получения дополнительных доходов АО «Почта России». По данным властей, суммарно компания получает 9,5 млрд руб. каждый год.
«Благодаря усилиям партии каждый год будет выделяться 5 млрд руб. на выполнения поручения президента по модернизации более 17 000 отделений почтовой связи в сельской и труднодоступной местности», – написал Медведев.
23 июля он сообщил, что «Единая Россия» получила почти 3 млн предложений в Народную программу, что превышает показатель 2021 г. По его словам, наибольшее число инициатив касается неравномерного развития регионов России. Медведев подчеркнул, что для решения этой проблемы семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни.
13 апреля ЕР заявила, что большое количество предложений связано с повседневной жизнью и демографией. Кроме того, значительный блок касается экономики, производительности труда и кадров, включая цифровизацию и развитие промышленности.