Актер из фильма «Оно» Тим Карри умер в возрасте 80 лет
Британский актер Тим Карри, известный по роли зловещего клоуна Пеннивайза в фильме «Оно» 1990 г., умер на 81-м году жизни. Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, актер ушел из жизни 25 августа в своем доме в Лос-Анджелесе. Карри на протяжении 10 лет страдал из-за проблем с сердцем, из-за которых не мог сниматься так же активно, как раньше.
Кроме того, в 2012 г. у артиста случился тяжелый инсульт, который привел к частичному параличу и лишил его возможности передвигаться без инвалидной коляски. Однако, несмотря на трудности, он продолжал заниматься озвучкой и периодически появлялся на разных мероприятиях.
Тим Карри – британский актер и певец, ставший звездой мирового кинематографа благодаря эксцентричным образам. Он прославился благодаря ролям в «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Оно», «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» и «Очень страшное кино 2».