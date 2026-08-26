Актер из фильма «Оно» Тим Карри умер в возрасте 80 лет

Кроме того, в 2012 г. у артиста случился тяжелый инсульт, который привел к частичному параличу и лишил его возможности передвигаться без инвалидной коляски. Однако, несмотря на трудности, он продолжал заниматься озвучкой и периодически появлялся на разных мероприятиях.