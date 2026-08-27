ВЭБ и Минфин подготовили законопроект о закреплении проектов соцвоздействия
ВЭБ.РФ совместно с Минфином России прорабатывает возможность законодательного закрепления механизма проектов социального воздействия (ПСВ). Об этом заявил заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский на Форуме «Сильные идеи для нового времени». Подготовленный проект федерального закона о реализации ПСВ на постоянной основе в августе направлен в комиссию Государственного Совета РФ.
После закрепления механизма ПСВ в законодательстве ВЭБ.РФ планирует помогать регионам запускать новые проекты, привлекать партнеров и развивать инструменты для участия бизнеса. ПСВ, основанный на подходе «платы за успех», позволяет тестировать эффективные решения социальных задач и повышать эффективность бюджетных расходов.
ПСВ помогают регионам решать социальные задачи с помощью новых подходов и технологий. Организатор проекта сам выбирает способы достижения результата, а регион платит только за подтвержденный эффект. Успешные решения затем могут использоваться в других регионах.
Сейчас в девяти регионах реализовано 13 таких проектов в сферах образования, здравоохранения, занятости и социальной защиты. Они охватили более 40 000 человек. Объем частных инвестиций составил 479 млн руб, бюджетных грантов – 515 млн руб.
Форум «Сильные идеи для нового времени» проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Соорганизаторы – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.