При реставрации московской усадьбы Останкино нашли документы конца XVIII века
Во время реставрации усадьбы Останкино в Москве обнаружили рукописные документы 1793–1798 гг., относящиеся к первому этапу строительства дворца-театра. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Находку сделали в интерьерах Картинной галереи. Среди обнаруженных бумаг – деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость, в которой упоминаются каменщики, штукатуры, столяры и другие мастера, участвовавшие в строительстве дворца.
В тот период работами руководил главный архитектор усадьбы, крепостной Павел Аргунов. Вместе с ним над дворцом работали его отец, художник Иван Аргунов, а также крепостные архитекторы Алексей Миронов и Григорий Дикушин.
Документы передали реставратору графики. После восстановления их планируется подготовить для экспонирования.
Собянин напомнил, что ранее при реставрации Египетского павильона усадьбы был найден театральный шлем конца XVIII в. Работы в восточной части дворца уже завершены, в ближайшее время планируется закончить реставрацию Итальянского павильона в западной части здания.
В июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля нашли мощи святого Дмитрия Донского. 18 августа представитель Русской православной церкви заявил, что антропологическое исследование подтвердило подлинность мощей. На это указали комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты исследования.