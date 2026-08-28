Правительство обновило правила учета сведений об оказанной по ОМС помощи

Срок обновления сведений о гражданах, а также внесения изменений в единый регистр сокращен с 10 до одного рабочего дня. Благодаря этому данные, например, о прикреплении пациента к поликлинике, будут актуализироваться уже на следующий день, указали в ведомстве.