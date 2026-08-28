Правительство обновило правила учета сведений об оказанной по ОМС помощи
Правительство России обновило правила учета данных о застрахованных по ОМС и оказанной им медицинской помощи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
Срок обновления сведений о гражданах, а также внесения изменений в единый регистр сокращен с 10 до одного рабочего дня. Благодаря этому данные, например, о прикреплении пациента к поликлинике, будут актуализироваться уже на следующий день, указали в ведомстве.
Кроме того, информацию об оказанной медицинской помощи в государственную систему ОМС теперь будут передавать не только федеральные, но и региональные медорганизации. В Минздраве отметили, что система станет основным источником данных о полисе, прикреплении пациента и полученной им медпомощи.
22 июня председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин сообщил, что в базовую программу ОМС на 2026 г. вошли 14 новых методов лечения. Кроме того, один из методов, прежде относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи, был переведен в базовый раздел.