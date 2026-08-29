При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали семь человек
В результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область пострадали семь человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь .
В Ростове-на-Дону госпитализированы четверо пострадавших – двое взрослых и двое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека.
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону в результате падения обломков БПЛА повреждены два многоквартирных дома. На месте работают экстренные службы, ведется эвакуация жителей. Для них развернут временный пункт размещения, дежурят бригады скорой помощи .
Обломки беспилотника также обнаружены на территории складских помещений в Аксайском районе. Кроме того, из-за падения обломков произошло возгорание в лесополосе. В Багаевском районе повреждено остекление частных домов, пострадавших нет.
«Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется», – предупредил губернатор. Жителей просят покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам . Информация о последствиях атаки уточняется.