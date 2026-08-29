В Госдуме предложили особые критерии нуждаемости для семей с 10 детьми

Депутат указала на парадоксальную ситуацию: компенсации, предназначенные для возмещения обязательных расходов, включаются в доход семьи и могут стать основанием для отказа в другой мере поддержки . Два автомобиля для семьи с десятью детьми, по ее мнению, могут быть жизненно необходимы для работы родителей и поездок детей, а земельный участок в СНТ не всегда является источником дохода или имуществом, которое можно реализовать.