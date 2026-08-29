В Госдуме предложили особые критерии нуждаемости для семей с 10 детьми
Семьи, воспитывающие 10 и более детей, могут получить особые правила оценки нуждаемости при назначении соцподдержки. С таким предложением первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась к министру труда Антону Котякову.
В своем обращении депутат просит исключить из состава доходов при назначении пособий компенсации за детский сад, ЖКХ, питание, проезд и другие социальные льготы. Также предлагается пересмотреть имущественные критерии с учетом числа детей, целевого назначения земельного участка и практической необходимости транспортных средств .
По словам Буцкой, для семьи с 10 детьми даже небольшое превышение среднедушевого дохода над прожиточным минимумом не означает достаточного уровня благосостояния. «Их повседневные расходы на питание, одежду, образование, лечение, транспорт, коммунальные услуги и жилье несопоставимы с расходами обычной семьи», – подчеркнула она (цитата по ТАСС).
Депутат указала на парадоксальную ситуацию: компенсации, предназначенные для возмещения обязательных расходов, включаются в доход семьи и могут стать основанием для отказа в другой мере поддержки . Два автомобиля для семьи с десятью детьми, по ее мнению, могут быть жизненно необходимы для работы родителей и поездок детей, а земельный участок в СНТ не всегда является источником дохода или имуществом, которое можно реализовать.
Кроме того, Буцкая предложила сохранить основные региональные меры поддержки многодетных семей без учета доходов и имущества, а также разрешить использовать региональный материнский капитал на строительство или улучшение жилья на участках в СНТ.