Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,9+0,68%BISVP9,6+0,84%BRZL1 280-0,78%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,61+0,17%RGBITR771,23+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Анна Суслова

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону введен режим ЧС. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в Telegram-канале.

«Принято решение ввести режим ЧС в границах домов, где нанесен ущерб после падения БПЛА», – говорится в сообщении.

По итогам заседания также было решено организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба.

В ночь на 29 августа в результате атаки украинских беспилотников в Ростовской области пострадали семь человек. Госпитализированы двое взрослых и двое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. В результате падения обломков БПЛА были повреждены два многоквартирных дома. Обломки беспилотника также обнаружены на территории складов в Аксайском районе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её