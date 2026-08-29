В Пролетарском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В ночь на 29 августа в результате атаки украинских беспилотников в Ростовской области пострадали семь человек. Госпитализированы двое взрослых и двое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. В результате падения обломков БПЛА были повреждены два многоквартирных дома. Обломки беспилотника также обнаружены на территории складов в Аксайском районе.