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Главная / Общество /

Опрос: выходной 1 сентября возьмет каждый третий родитель

Максим Цуланов

Каждый третий работающий родитель в России возьмет выходной или отпуск на 1 сентября. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование Superjob. Опрос проводился среди 1600 человек.

Освободить день от работы в честь начала учебного года планируют 33% родителей школьников – 36% матерей и 31% отцов. 28% рассчитывают отпроситься на полдня. Согласно исследованию, посетить праздник планируют 61% работающих родителей.

В Superjob отметили, что 15% компаний дают официальный выходной родителям и опекунам школьников в День знаний, еще 19% отпускают сотрудников по устной договоренности. Более 50% послаблений не дает.

Минтруд в прошлом году рассказал, как родители могут обеспечить выходной день на 1 сентября. В частности, можно взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска. В случае если дата не указана в графике отпусков, можно внести поправки по договоренности с работодателем. Также можно оформить отпуск без сохранения зарплаты. Как правило, такой отпуск предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.

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