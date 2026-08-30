Опрос: выходной 1 сентября возьмет каждый третий родитель

Минтруд в прошлом году рассказал, как родители могут обеспечить выходной день на 1 сентября. В частности, можно взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска. В случае если дата не указана в графике отпусков, можно внести поправки по договоренности с работодателем. Также можно оформить отпуск без сохранения зарплаты. Как правило, такой отпуск предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.