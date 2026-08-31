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Главная / Общество /

Замглавы Музеев Кремля назвал вероятную причину смерти святого князя Дмитрия Донского

Инна Шульгина

Причиной смерти святого князя Дмитрия Донского мог стать инфаркт. Об этом заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов сообщил ТАСС.

Баталов обратил внимание, что летопись не приводит прямой причины смерти князя.

«Но по тому, как растесан саркофаг, можно судить о том, что к этому возрасту он был достаточно крупным человеком. Скорее всего, у него была стенокардия и его жизнь закончилась инфарктом, что не мудрено при тех испытаниях, которые князь претерпел», – сказал замгендиректора Музеев Кремля.

Мощи князя Дмитрия Донского были обнаружены в июле в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. 18 августа представитель Русской православной церкви заявил ТАСС, что антропологическое исследование подтвердило подлинность мощей. На это указали комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты исследования. 

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