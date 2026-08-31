Замглавы Музеев Кремля назвал вероятную причину смерти святого князя Дмитрия Донского

«Но по тому, как растесан саркофаг, можно судить о том, что к этому возрасту он был достаточно крупным человеком. Скорее всего, у него была стенокардия и его жизнь закончилась инфарктом, что не мудрено при тех испытаниях, которые князь претерпел», – сказал замгендиректора Музеев Кремля.