Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON2 288+4,52%CNY Бирж.12,76-1,09%IMOEX2 178,87+3,02%RTSI794,63+2,1%RGBI113,89+0,41%RGBITR773,09+0,5%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин в День знаний пожелал школьникам и студентам верить в себя

Татьяна Мозолевская

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем знаний пожелал школьникам и студентам верить в себя и идти только вперед. Его поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Конечно, в учебе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя, идти только вперед», – сказал Путин.

Он отметил, что перед молодыми людьми открывается «огромное пространство возможностей», в том числе благодаря новым проектам в экономике, науке, образовании и сфере высоких технологий.

Отдельно президент поздравил первоклассников с началом нового этапа жизни и пожелал им больших успехов.

Путин также выразил благодарность учителям, преподавателям и наставникам за их работу и поддержку учеников. Президент подчеркнул, что современные технологии не способны заменить тепло человеческого общения, слово учителя, дружбу и взаимную поддержку.

«Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких», – заключил Путин.

30 августа «РИА Новости» писали, что каждый третий работающий родитель в России возьмет выходной или отпуск на 1 сентября. Освободить день от работы в честь начала учебного года планируют 33% родителей школьников – 36% матерей и 31% отцов. 28% рассчитывают отпроситься на полдня. Согласно исследованию, посетить праздник планирует 61% работающих родителей.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь