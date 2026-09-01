Путин в День знаний пожелал школьникам и студентам верить в себя

30 августа «РИА Новости» писали, что каждый третий работающий родитель в России возьмет выходной или отпуск на 1 сентября. Освободить день от работы в честь начала учебного года планируют 33% родителей школьников – 36% матерей и 31% отцов. 28% рассчитывают отпроситься на полдня. Согласно исследованию, посетить праздник планирует 61% работающих родителей.