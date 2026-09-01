Путин в День знаний пожелал школьникам и студентам верить в себя
Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем знаний пожелал школьникам и студентам верить в себя и идти только вперед. Его поздравление опубликовано на сайте Кремля.
«Конечно, в учебе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя, идти только вперед», – сказал Путин.
Он отметил, что перед молодыми людьми открывается «огромное пространство возможностей», в том числе благодаря новым проектам в экономике, науке, образовании и сфере высоких технологий.
Отдельно президент поздравил первоклассников с началом нового этапа жизни и пожелал им больших успехов.
Путин также выразил благодарность учителям, преподавателям и наставникам за их работу и поддержку учеников. Президент подчеркнул, что современные технологии не способны заменить тепло человеческого общения, слово учителя, дружбу и взаимную поддержку.
«Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких», – заключил Путин.
30 августа «РИА Новости» писали, что каждый третий работающий родитель в России возьмет выходной или отпуск на 1 сентября. Освободить день от работы в честь начала учебного года планируют 33% родителей школьников – 36% матерей и 31% отцов. 28% рассчитывают отпроситься на полдня. Согласно исследованию, посетить праздник планирует 61% работающих родителей.