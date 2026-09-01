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Уголовное дело возбуждено после нападения в школе в Канске

Татьяна Мозолевская

Ученица седьмого класса напала с ножом и газовым балончиком на педагогов и сверстников в школе № 2 города Канска Красноярского края. По данным местных СМИ со ссылкой на очевидцев, педагог не пострадал – на помощь ему пришла мать одного из учеников, которая вытолкнула девочку из класса. После этого нападавшая подожгла в коридоре бутылку с зажигательной смесью.

В краевом минздраве сообщили РБК, что из-за распыления баллончика пострадали семь человек: двое взрослых и пятеро детей. Их доставили в Канскую межрайонную больницу, осмотрели, оказали помощь и отпустили на амбулаторное наблюдение.

Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудило уголовное дело. Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнило РенТВ, у пострадавших зафиксированы ножевые ранения, химические ожоги глаз и травмы лица.

26 июня российские спецслужбы задержали в Дагестане подростка, являющегося создателем крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев террористических организаций. В Следственном комитете России сообщили, что во время допроса несовершеннолетний признался, что участвовал в подготовке покушения на учеников Домодедовской средней школы. Покушение удалось предотвратить. Также он сообщил о других подобных преступлениях, которые происходили в разных регионах России: Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.

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