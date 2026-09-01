Уголовное дело возбуждено после нападения в школе в Канске

Ученица седьмого класса напала с ножом и газовым балончиком на педагогов и сверстников в школе № 2 города Канска Красноярского края. По данным местных СМИ со ссылкой на очевидцев, педагог не пострадал – на помощь ему пришла мать одного из учеников, которая вытолкнула девочку из класса. После этого нападавшая подожгла в коридоре бутылку с зажигательной смесью.