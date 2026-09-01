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Россельхознадзор приостановил обращение вакцины для собак «Мультикан‑8»

Анна Суслова

В Россельхознадзор поступают жалобы о гибели собак при применении серии 20 вакцины «Мультикан‑8», сообщили в пресс-службе ведомства. Принято решение снять вакцину с продаж.

Случаи зафиксированы в Ярославской (основная масса жалоб), Ленинградской Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской областях, а также в Московском регионе, Санкт‑Петербурге и Краснодарском крае.

Как отметили в пресс-службе, Россельхознадзор приостановил выпуск вакцины. «Ветбиохим» уведомили Россельхознадзор о том, что серия выведена из оборота на территории РФ. Ведомство направило информацию в «Оператор-ЦРПТ» для блокировки кодов и обеспечения невозможности реализации вакцины на рынке.

Кроме того, с 31 августа совместно с Люблинской межрайонной прокуратурой проводится внеплановая проверка «Ветбиохима».

18 августа «Ветбиохим» отозвал из обращения вакцину «Мультикан-8» серии 20 после того, как появились сообщения о смерти собак в Ярославской области. По данным местных СМИ, после применения вакцины у собак наблюдались обильное слюнотечение, судороги, отказ от еды и воды, рвота с кровью, а также агрессия в сторону хозяев.

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