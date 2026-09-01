Россельхознадзор приостановил обращение вакцины для собак «Мультикан‑8»

18 августа «Ветбиохим» отозвал из обращения вакцину «Мультикан-8» серии 20 после того, как появились сообщения о смерти собак в Ярославской области. По данным местных СМИ, после применения вакцины у собак наблюдались обильное слюнотечение, судороги, отказ от еды и воды, рвота с кровью, а также агрессия в сторону хозяев.