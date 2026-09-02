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Около 1000 человек приняли участие в забеге «Борись и побеждай» на ВЭФ

Инна Шульгина

На территории острова Русский состоялся забег «Борись и побеждай» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в нем приняли участие более 1000 человек. Участники преодолели дистанцию 5 км.

В их числе были олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, который дал старт забегу, исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский и другие спортсмены и функционеры.‍

Победителями общего зачета стали Максим Бурмин (00:14:11) и Ульяна Божок (00:17:07). Среди участников ВЭФ лучшими стали Иван Семенов (00:14:50) и Майя Семёнова (00:23:53). 

ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября в Дальневосточном федеральном университете. Ключевая тема в этом году – «Дальний Восток – развитие во благо людей».

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