Около 1000 человек приняли участие в забеге «Борись и побеждай» на ВЭФ
На территории острова Русский состоялся забег «Борись и побеждай» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в нем приняли участие более 1000 человек. Участники преодолели дистанцию 5 км.
В их числе были олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, который дал старт забегу, исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский и другие спортсмены и функционеры.
Победителями общего зачета стали Максим Бурмин (00:14:11) и Ульяна Божок (00:17:07). Среди участников ВЭФ лучшими стали Иван Семенов (00:14:50) и Майя Семёнова (00:23:53).
ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября в Дальневосточном федеральном университете. Ключевая тема в этом году – «Дальний Восток – развитие во благо людей».