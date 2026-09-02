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Главная / Общество /

Путин поздравил гвардейцев с профессиональным праздником

Сергей Пахомов

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав гвардейских частей, соединений, кораблей и военно-учебных заведений Минобороны РФ с Днем российской гвардии. Телеграмма опубликована на официальном сайте правительства.

Путин в поздравлении отметил, что российская гвардия была создана более 300 лет назад и прошла боевой путь от Северной войны до Первой мировой. Отдельно президент выделил подвиги гвардейских подразделений в годы Великой Отечественной войны.

Российский лидер подчеркнул, что сегодня гвардейцы участвуют в спецоперации и действуют на самых опасных участках фронта. Глава государства указал, что они демонстрируют мужество, отвагу и доблесть.

Путин также отметил, что состав гвардейских частей и соединений пополняется. В частности, почетное звание «гвардейских» недавно получили Московское высшее общевойсковое командование и Новосибирское высшее военное командное училище Минобороны.

6 апреля президент России присвоил почетные наименования «гвардейских» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиаполку. Их удостоили званий за героизм и отвагу, проявленные в зоне боевых действий. Также 10 декабря 2025 г. Путин присвоил звания «гвардейских»  299 парашютно-десантному полку и 44 инженерно-саперному полку.

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