Путин поздравил гвардейцев с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав гвардейских частей, соединений, кораблей и военно-учебных заведений Минобороны РФ с Днем российской гвардии. Телеграмма опубликована на официальном сайте правительства.
Путин в поздравлении отметил, что российская гвардия была создана более 300 лет назад и прошла боевой путь от Северной войны до Первой мировой. Отдельно президент выделил подвиги гвардейских подразделений в годы Великой Отечественной войны.
Российский лидер подчеркнул, что сегодня гвардейцы участвуют в спецоперации и действуют на самых опасных участках фронта. Глава государства указал, что они демонстрируют мужество, отвагу и доблесть.
Путин также отметил, что состав гвардейских частей и соединений пополняется. В частности, почетное звание «гвардейских» недавно получили Московское высшее общевойсковое командование и Новосибирское высшее военное командное училище Минобороны.
6 апреля президент России присвоил почетные наименования «гвардейских» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиаполку. Их удостоили званий за героизм и отвагу, проявленные в зоне боевых действий. Также 10 декабря 2025 г. Путин присвоил звания «гвардейских» 299 парашютно-десантному полку и 44 инженерно-саперному полку.