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Главная / Общество /

Главу хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву вызвали на допрос в Москве

Он может быть связан с делом о дискредитации армии
Максим Цуланов

В Москве доставили на допрос главу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву по делу о распространении фейков о российской армии, передает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Михаила Бирюкова.

Утром 2 сентября у нее также прошли обыски, добавил защитник.

В конце февраля Мониаву оштрафовали на 45 000 руб. по статье о дискредитации армии за публикации в ее Telegram-канале.

Мониава работает в «Доме с маяком» с 2014 г., куда пришла на должность заместителя директора. В 2018 г. она возглавила одноименный благотворительный фонд. «Дом с маяком» работает с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми до 30 лет, поддерживает детские хосписы Москвы и Московской области.

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