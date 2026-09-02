Главу хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву вызвали на допрос в Москве

Мониава работает в «Доме с маяком» с 2014 г., куда пришла на должность заместителя директора. В 2018 г. она возглавила одноименный благотворительный фонд. «Дом с маяком» работает с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми до 30 лет, поддерживает детские хосписы Москвы и Московской области.