Следствие предъявило обвинение главе хосписа «Дом с маяком» Мониаве

Следствие предъявило обвинение главе хосписа «Дом с маяком» МониавеОна стала фигурантом дела о распространении фейков про армию
Обвинение предъявлено по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Наказание по этой части – от пяти до 10 лет лишения свободы.
Дело возбуждено из-за публикации Мониавы в Telegram-канале в феврале 2023 г., сообщил адвокат. Речь может идти о посте, размещенном в годовщину начала боевых действий на Украине. Защитник сообщил, что Мониава не признала вину.
Мониаву доставили на допрос в Следственный комитет (СК) России 2 сентября. До этого у нее также прошли обыски. В конце февраля Мониаву оштрафовали на 45 000 руб. по статье о дискредитации армии за публикации в ее Telegram-канале.
Благотворительный фонд «Дом с маяком», которым Мониава руководит с 2018 г., работает с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми до 30 лет, поддерживает детские хосписы Москвы и Московской области.