Неизвестный расстрелял военнослужащего в Энгельсе
Неизвестный мужчина расстрелял военнослужащего в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР) по региону в мессенджере «Макс».
По данным ведомства, пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 с. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также ч. 1 с. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Сейчас на месте преступления находятся следователи и криминалисты. В ходе осмотра они обнаружили пули и гильзы от огнестрельного оружия.
4 августа в севастопольском селе Хмельницкое военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям. В результате стрельбы среди военнослужащих один человек погиб, еще один получил ранение. После этого нападавший ранил троих жителей села и убил трех человек – двух мужчин 71 и 59 лет, а также женщину 64 лет.