Неизвестный расстрелял военнослужащего в Энгельсе

4 августа в севастопольском селе Хмельницкое военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям. В результате стрельбы среди военнослужащих один человек погиб, еще один получил ранение. После этого нападавший ранил троих жителей села и убил трех человек – двух мужчин 71 и 59 лет, а также женщину 64 лет.