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В Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам

Ведомости

В селе Хмельницком Севастополя военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям, в результате погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По его данным, в результате стрельбы среди военнослужащих один человек погиб, еще один получил ранение. После этого нападавший ранил троих жителей села и убил трех человек – двух мужчин 71 и 59 лет, а также женщину 64 лет.

Нападавший задержан.

На месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Развожаев выразил соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим оказывается экстренная помощь.

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