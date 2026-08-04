В Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам
В селе Хмельницком Севастополя военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям, в результате погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его данным, в результате стрельбы среди военнослужащих один человек погиб, еще один получил ранение. После этого нападавший ранил троих жителей села и убил трех человек – двух мужчин 71 и 59 лет, а также женщину 64 лет.
Нападавший задержан.
На месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Развожаев выразил соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим оказывается экстренная помощь.