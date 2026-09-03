В Полтаве жители высмеяли бюст Шекспира, установленный на месте Пушкина

Памятник Пушкину был демонтирован в 2023 г. Помимо него также были снесены памятники Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину, которые погибли в 1943 г. во время освобождения Полтавской области.