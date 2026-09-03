В Полтаве жители высмеяли бюст Шекспира, установленный на месте Пушкина
В Полтаве на место демонтированного памятника Александру Пушкину установили бюст английского драматурга Уильяма Шекспира, передает украинское издание «Страна».
Бюст изготовили за семь дней и установили в ботаническом саду Полтавского педуниверситета. Как отмечают СМИ, памятник вызвал «бурю сарказма» в соцсетях. Один из местных жителей назвал его похожим на «садового гномика».
Памятник Пушкину был демонтирован в 2023 г. Помимо него также были снесены памятники Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину, которые погибли в 1943 г. во время освобождения Полтавской области.
В 2025 г. на Украине был снесен последний памятник Ленину. Его отвезли на производственную территорию.