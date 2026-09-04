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Журналисту Юрию Дудю грозит новый штраф за нарушение правил иноагента

Максим Цуланов
Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На журналиста Юрия Дудя (считается в России иноагентом) составили новый протокол по административной статье о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в московских судах общей юрисдикции.

Речь идет о ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой части для физических лиц – до 50 000 руб.

Суд в России в ноябре 2025 г. приговорил Дудя к одному году и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Журналиста объявили иноагентом 15 апреля 2022 г. По версии Минюста, Дудь в интервью использовал материалы иноагентов, а также получал доходы от рекламы на американском видеохостинге YouTube. После этого он покинул Россию и выступил против российской спецоперации на Украине.

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