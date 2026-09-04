В России могут создать 30–40 межрегиональных хабов ЦОД

Речь идет о строительстве единого дата-центра для нескольких регионов, что позволит оптимизировать вычислительные мощности и упростить доступ к электроэнергии. Формирование подобных кластеров уже прорабатывается на уровне ряда федеральных округов. В их числе Урал, Поволжье и Ленинградская область, сообщил «Ведомостям» президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев.