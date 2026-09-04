Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,889-0,14%BSPBP34,6+0,73%VEON-RX59-1,01%IMOEX2 252,17+1,69%RTSI816,56+1,69%RGBI113,76+0,18%RGBITR773,24+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России могут создать 30–40 межрегиональных хабов ЦОД

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В России могут создать от 30 до 40 межрегиональных хабов центров обработки данных (ЦОД). Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор «Атомдата-центра» (в составе группы «Атомдата» находится под управлением АО «Росатом критические информационные технологии») Олег Максименков.

Речь идет о строительстве единого дата-центра для нескольких регионов, что позволит оптимизировать вычислительные мощности и упростить доступ к электроэнергии. Формирование подобных кластеров уже прорабатывается на уровне ряда федеральных округов. В их числе Урал, Поволжье и Ленинградская область, сообщил «Ведомостям» президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев.

Максименков добавил, что «Атомдата-центр» уже готов включиться в эту работу вместе с другими участниками рынка. Но необходима синхронизация интересов потребителей и заказчиков, а также органов исполнительной власти.

По словам представителя Минцифры, ведомство совместно с регионами и участниками рынка рассматривает различные инициативы по развитию инфраструктуры ЦОДов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её