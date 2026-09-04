В России могут создать 30–40 межрегиональных хабов ЦОД
В России могут создать от 30 до 40 межрегиональных хабов центров обработки данных (ЦОД). Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор «Атомдата-центра» (в составе группы «Атомдата» находится под управлением АО «Росатом критические информационные технологии») Олег Максименков.
Речь идет о строительстве единого дата-центра для нескольких регионов, что позволит оптимизировать вычислительные мощности и упростить доступ к электроэнергии. Формирование подобных кластеров уже прорабатывается на уровне ряда федеральных округов. В их числе Урал, Поволжье и Ленинградская область, сообщил «Ведомостям» президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев.
Максименков добавил, что «Атомдата-центр» уже готов включиться в эту работу вместе с другими участниками рынка. Но необходима синхронизация интересов потребителей и заказчиков, а также органов исполнительной власти.
По словам представителя Минцифры, ведомство совместно с регионами и участниками рынка рассматривает различные инициативы по развитию инфраструктуры ЦОДов.